Affaire Keïta Baldé : La FSF va couper des têtes

Les manquements notés tout dernièrement au niveau de l’administration fédérale du football sénégalais, ne seront pas passés par pertes et profits. Mécontente des dysfonctionnements dans son administration, la Fédération sénégalaise de football (FSF) va sévir. Un coup de balai interviendra lundi à l’occasion de la réunion du Comité exécutif.



Pour envoyer les convocations aux 23 joueurs retenus par Aliou Cissé en prélude au match Guinée Équatoriale-Sénégal du samedi 17 novembre dernier, la FSF s’était trompée en adressant celle de Keïta Baldé à la mauvaise adresse mail de l’Inter Milan. Cette bévue a eu des conséquences fâcheuses puisque le club italien n’a pas libéré son joueur pour n’avoir pas reçu de convocation officielle comme l’exige le règlement de la FIFA. Cette affaire révélée par le quotidien Record, a occasionné des commentaires et la presse nationale et étrangère en a fait ses choux gras.



C’est hier vendredi que la fédération devait s’y atteler, en Comité exécutif, nous révèle Record. Mais ce conclave a été renvoyé à lundi, en raison des réunions du Comité local d’organisation de la cérémonie des CAF Awards prévues hier vendredi et ce samedi.



Toutefois, cette affaire inscrite au point 4 de l’ordre du jour de la réunion de lundi, des propositions seront faites et tout porte à croire que le cas Keïta Baldé ne sera pas passé sous silence.



Me Augustin Senghor et ses collaborateurs qui ont mal pris cette défaillance au niveau de l’administration, pourtant notée depuis quelques temps déjà, ne comptent pas fermer les yeux.