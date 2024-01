Affaire Mame Mbaye Niang : Ousmane Sonko n’a toujours pas déposé son rabat d’arrêt

Suite et pas fin du feuilleton judiciaire opposant Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang , malgré la décision de la Cour suprême de confirmer la condamnation en appel.



Après la confirmation de la condamnation en appel par la Cour suprême, les avocats du maire de Ziguinchor préparaient un rabat d’arrêt. La requête devait être déposée « incessamment » devant la plus haute juridiction.



Mais selon ‘’Les Échos’’ dans sa livraison de ce jeudi, le recours n’est pas encore introduit. «Qu’attendent les avocats de Sonko pour saisir les chambres réunies à la Cour suprême ? Vont-ils vraiment déposer un rabat ?», interroge le journal, repris par SudQuotidien.sn.



La même source renseigne que le maire de Ziguinchor a jusqu’au 5 février prochain pour contester la décision de la Cour suprême qui a conduit à son élimination de la course pour la présidentielle du 25 février prochain.