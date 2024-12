Affaire Mancabou : Un individu a usurpé l’identité d’infirmier, pour annoncer son décès, révèle Me Kabou Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2024 à 14:38 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de l’affaire François Mancabou, l’avocat Me Kabou a révélé des informations inquiétantes concernant l’arrestation de son client. Selon lui, un proche d’un homme politique aurait surveillé Mancabou pendant plusieurs jours avant son arrestation. Cet individu aurait ensuite pris contact avec les proches de la victime, en […] Sénégal Atlanticactu/ François Mancabou/ Saliou Ndong Dans le cadre de l’affaire François Mankabou, l’avocat Me Kabou a révélé des informations inquiétantes concernant l’arrestation de son client. Selon lui, un proche d’un homme politique aurait surveillé Mancabou pendant plusieurs jours, avant son arrestation. Cet individu aurait ensuite pris contact avec les proches de la victime, en se faisant passer successivement, pour un infirmier, puis un ambulancier, afin de leur annoncer son décès. Me Kabou précise que des enquêtes ont permis de remonter jusqu’au numéro de téléphone de cette personne. Une plainte a été déposée auprès des services de cybercriminalité, et plusieurs proches ont été interrogés. Toutefois, l’avocat souligne qu’à ce jour, aucune avancée majeure n’a été constatée. En ce qui concerne les rumeurs de vidéos, l’avocat tient à préciser que François Mankabou a été particulièrement précis dans sa description des faits, y compris des événements survenus à son lit d’hôpital. « On ne joue pas avec la vie des gens. La vie humaine est sacrée », a ajouté Me Kabou.



Source : Source : https://atlanticactu.com/affaire-mankabou-un-indiv...

