Affaire Mbour : « C’est de l’inconscience que de construire des maisons sans papiers » (Djiby Sy, Directeur des Impôts et des Domaine » Le Directeur des Impôts et des Domaines de Thiès, dit être impressionné par le degré d’inconscience des habitants de Mbour 4, dont les maisons ont été démolies récemment.



« Comment est ce qu’ils peuvent construire des maisons alors qu’ils n’ont aucun papier, aucune autorisation de construire ? Investisseur autant d’argent pour la construction d’une maison dans une forêt classée c’est de l’inconscience humaine. Ce pays est régi par des lois et des règlements », cogne-t-il.



Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|



