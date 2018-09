Affaire Me Madoki Ndiaye: l'audience renvoyée au 15 janvier prochain

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Septembre 2018 à 21:34

Le procès de Me Madoki Ndiaye contre lequel Le Syndicat des travailleurs de la Justice (SYJUST) a observé ce mardi un arrêt de travail a été renvoyé au 15 janvier 2019.



Selon la RFM qui donne l’information, le tribunal correctionnel a estimé qu’il fallait plus de temps pour mieux étudier le dossier. Madoki Ndiaye, administrateurs des greffes près le Tribunal de grande instance de Mbour est poursuivi pour détournement de deniers publics et faux et usage de faux.



Le SYJUST a observé un arrêt de travail de 9 heures à 13 heures "sur toute l’étendue du territoire national", pour "protester vigoureusement" contre sa citation devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Thiès, statuant en matière correctionnelle. Le syndicat exige en effet, "le respect du droit au privilège de juridiction que la loi a accordé aux greffiers, greffiers en chefs et administrateurs des greffes, lorsqu’ils seraient poursuivis pour des délits ou crimes qu’ils auraient commis dans l’exercice de leurs fonctions".

