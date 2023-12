Affaire Ndella Madior Diouf: Des détails troublants dévoilés Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

L’enquête portant sur l’affaire de la pouponnière de Ndella Madior Diouf se poursuit. Selon pressafrik, le nombre de décès de nourrissons s’est révélé bien plus important que les informations précédemment avancées. Il est aussi dit que Ndella pratiquait la délivrance de certificats de décès et des enterrements. L’enquête a révélé que l’animateur de la Radio Saphir Fm, chargé d’enterrer les bébés décédés à la pouponnière, a été placé en garde à vue par la Sûreté urbaine. À en croire L’Observateur, en octobre 2023, pas moins de six (6) bébés à savoir Zouleika Ndella Madior Diouf, Akon, Anta Sarr Bijou Ngoné, Youssou Ndour, Mohamed Samba Ndiobène Ka et Maréma, ont trouvé la mort dans cette pouponnière. Certains sont décédés dans des établissements de santé tels que l’hôpital Albert Royer, l’hôpital Dalal Diam, le Samu Municipal ou la Clinique de l’Amitié. Les autorités ont élargi leurs recherches en se rendant à Saly, suite à une information sur une autre pouponnière liée à Ndella Madior Diouf. Bien qu’aucun bébé ou femme enceinte n’ait été trouvé sur place, la présence d’objets tels que des jouets pour enfants et des couches laisse supposer la présence antérieure de nourrissons dans ces lieux.



