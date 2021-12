Affaire Ndiaga Diouf: Jour de vérité pour Barthélemy Dias, ce qui pourrait se passer

Convoqué le 10 novembre dernier, Barthélemy Dias et une frange de l'opposition criaient au scandale, affirmant que cette convocation n'était pas claire d'autant qu'elle vient après la déclaration de candidature de ce dernier.



L'audience étant reportée jusqu'au 1er décembre, il avait dit entre temps qu'il ne répondrait plus aux convocations.



Même s'il a déjà purgé une peine de deux ans dont six mois ferme, Barthélemy Dias pourrait retourner en prison par le biais de la famille de feu Ndiaga Diouf. Si celle-ci se base sur la contrainte de corps, l'obligeant à payer les 25 millions de francs CFA demandés par la Cour. Barth Dias a toujours dit qu'il ne payera jamais cette somme à la famille d'un "tueur".