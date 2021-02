Affaire Ousmane Sonko: Les Patriotes de New York vent debout contre le régime Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021 à 21:39 | | 0 commentaire(s)| Comme leurs homologues du Sénégal et d’un peu partout dans la diaspora, les Patriotes établis à New York ont décidé de jouer leur partition dans cette affaire appelée Sonko-Adji Sarr. Une semaine après une forte mobilisation, ces partisans du député Ousmane Sonko ont battu le macadam ce samedi. Ils ont appelé l’Etat du Sénégal à arrêter l’intimidation dont leur leader est victime et les arrestations toutes azimuts avant d’annoncer une prochaine manifestation devant le siège des Nations unies.



A en croire Mouhamadou Lamine Ndiaye, chargé de communication de la cellule de New-York, « la manifestation vise à faire cesser les intimidations des frères Patriotes et la procédure de liquidation enclenchée contre le président Ousmane Sonko ». Pour la deuxième fois en moins de dix jours, les partisans de Sonko résidant à New-York ont tenu un rassemblement afin de mettre en garde le régime de Macky Sall.



Les Patriotes de New-York décident d’internationaliser le combat si le gouvernement continue de se servir de la justice pour casser de l’opposant. « Nous projetons d’aller aux Nations unies dans les jours à venir en plus d’un rassemblement à prévu Washington D.C pour exiger que cesse cette injustice que Macky Sall et les siens veulent instaurer en permanence », annonce Mouhamadou Lamine Ndiaye.









