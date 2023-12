Affaire Ousmane Sonko : Pourquoi l’AJE ne se presse pas dans son recours en cassation Comme Ousmane Sonko et ses conseils l’avaient fait lorsqu’ils avaient la balle dans leur camp, l’agent judiciaire de l’Etat ne se presse pas pour déposer son recours en cassation suite à l’ordonnance du juge du Tribunal d’instance de Dakar.



Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Décembre 2023 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

Selon Les Echos, tout porte à croire que Yoro Moussa Diallo et son équipe sont dans une logique du dilatoire ; le temps n’étant pas favorable à Ousmane Sonko. En effet, jusqu’à avant-hier, vendredi, l’Aje et ses avocats n’ont pas déposé leur recours en cassation.



« On est dans les délais ; on ne veut pas bâcler notre travail », leur souffle-ton du côté de l’Etat. Même si l’on ne veut pas admettre qu’on cherche à faire perdre du temps au leader de l’ex Pastef Les Patriotes, il est manifeste que l’Aje veut faire perdre du temps au maire de Ziguinchor. Il est quasiment sûr que la requête aux fins de pourvoi sera déposée au dernier moment.



Mais selon le journal, c’est de bonne guerre. Lorsqu’ils étaient dans la même situation, dans l’affaire Mame Mbaye Niang, les conseils d’Ousmane Sonko avaient attendu le dernier moment du délai pour déposer leur recours en cassation.



Donc sûrement, ils ne s’attendent pas que l’Aje s’empresse à saisir la Cour suprême. Faut il le souligner, l’Aje a 10 jours pour déposer son recours à compter de la signification de la décision. Ils ont donc, en principe jusqu’à mardi.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook