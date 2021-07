Affaire Pegasus : Le Maroc attaque en Justice Forbidden Stories et Amnesty Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juillet 2021 à 23:22 | | 0 commentaire(s)|





Source : Forbidden Stories et Amnesty International, les deux organisations à l’origine des révélations sur les clients du logiciel espion Pegasus, sont poursuivies en diffamation à Paris, a indiqué ce jeudi dans un communiqué l’avocat du Maroc, Me Olivier Baratelli. « Le royaume du Maroc et son ambassadeur en France, Chakib Benmoussa, ont mandaté Me Olivier Baratelli […]Source : https://www.lasnews.info/2021/07/22/affaire-pegasu...

