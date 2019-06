Affaire Petro-Tim/BBC - ISMAILA BADJI: "Refuser la violence, les débats houleux et..."

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 17:36 | | 0 commentaire(s)|

Chers jeunes,



Je vous adresse ces quelques lignes pour faire appel à votre bienveillance.

Depuis quelques jours, on note une polémique retentissante et continue dans l’affaire Petro-Tim -BBC...



Je vous appelle donc à refuser la violence, les débats houleux et les propos diffamatoires dans le cadre de cette polémique.

Je vous connais, je sais que vous êtes une jeunesse lucide,mature et dotée d’un esprit de discernement.



Je sais que vous n’accepterez pas d’être manipulé ou utilisé comme vecteur de violence pour faire naître une instabilité sans précédent au Sénégal comme dans d’autres pays où le pétrole et/ou le gaz ont été découverts.



Nous n’avons rien à gagner à « brûler » notre Grande Nation au prix de la vérité. Cette dernière refait inéluctablement surface .

Soyons patient et laissons les institutions habilitées à trancher dans ce type de dossier faire leur travail.



Plus qu’une réaction normale, c’est notre droit d’être édifié par rapport à ce dossier mais faisons le chers jeunes , dans les règles de l’art.



Cordialement

Ismaïla Badji

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos