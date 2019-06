Affaire Petro-Tim : La lettre de mission de l’IGE émane de Macky Sall (Document) L’enquête de la BBC faisant état d’un scandale dans le contrat Petro-Tim impliquant Aliou Sall, a pris une autre tournure en ce qui concerne l’enquête de l’Ige.



Le gouvernement, par le biais du ministre de la Justice, Me Malick Sall et du chargé de communication, El Hadj Hamidou Kassé, affirme que le Président Macky Sall n’aurait jamais reçu les résultats de l’enquête des inspecteurs généraux de IGE, Gallo Samb et Oumar Sarr. Pour rappel, ces derniers y ont fait part d'irrégularités flagrantes et de précipitation dans l’attribution des licences à Petro-Tim.



Des propos douteux da part du gouvernement, dans la mesure où l’ordre de mission autorisant ladite enquête, provient directement du Palais, sous la dictée de Macky Sall, et, est signé par son ministre directeur de cabinet à l’époque, le Dr. Abdoul Aziz Mbaye.



Voici le document !

