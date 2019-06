Affaire Petro Tim : Me Moustapha Dieng explique pourquoi Aliou Sall n’a pas encore déposé sa plainte Aliou Sall avait annoncé une plainte au Sénégal et en Angleterre, suite aux révélations de la BBC sur l’affaire Petro Tim. Toutes choses qui tardent encore à se matérialiser. Mais selon l’avocat du frère du Président, Aliou Sall n’a pas renoncé à ces plaintes.

« A l’impossible nul n’est tenu. J’ai l’impression que des fois, les gens ne veulent pas comprendre. C’est le Code de procédure pénale, en son article 626, qui dit que lorsqu'une personne veut intenter une procédure en diffamation, si le parquet ouvre une information, il lui est impossible, en droit, d’y donner suite, parce qu’aucun juge ne peut statuer. Il est sursis à la poursuite et au jugement du déni de diffamation », a dit Me Moustapha Dieng sur Iradio, ce jeudi.



Et de poursuivre, « c’est la loi qui m’interdit de continuer ou d’engager la poursuite. C’est tout simplement temporaire. Lorsque le parquet finira ses investigations, nous engagerons effectivement toutes les poursuites idoines pour que justice soit rendue à Aliou Sall, qui a été incontestablement diffamé ».

