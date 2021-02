Affaire Sonko: La SR a bouclé l'enquête

Les éléments de la Section des Recherches de la gendarmerie de Colobane ont terminé leur enquête en ce qui concerne le dossier dans lequel l’opposant Ousmane Sonko est accusé de viols et de menaces de mort par la masseuse Adji Sarr du salon « Sweet Beauté».



Avant de transmettre le dossier au procureur qui a enclenché la procédure de la levée de l’immunité parlementaire du leader de Pastef, les enquêteurs ont entendu cinq personnes, concernées ou citées, dans le dossier.



Il s’agit, précise "L'As" de la présumée victime Adji Sarr, de l’homme qui est venu la chercher la nuit où le supposé dernier viol a été commis, de la patronne du salon de massage, du mari de celle-ci et l’autre masseuse avec qui Adji Sarr donnait des «soins» à Sonko, la nuit des faits. Sauf délégation judiciaire, la SR en a terminé.

