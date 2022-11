Affaire «Sweet Beauty : Farba Ngom raille Ousmane Sonko

L’ombre du leader de Pastef a plané hier à l’Assemblée nationale. A l’occasion de l’ouverture de la plénière hier, le député de la coalition Benno Bokk Yakaar, Farba Ngom n’a pas manqué de railler Ousmane Sonko.



Sur un ton humoristique, indique "L'As", il a invité le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, à inclure le salon de massage «Sweet Beauty » dans son budget, pour des gens qui veulent se faire masser. « Mais dans ce cas, il faudrait ajouter dans le projet de loi que seuls les hommes vont masser les hommes et vice-versa. Cela est valable pour les femmes, parce que c'est inacceptable d'épouser deux femmes et d’aller se faire masser », lance le maire des Agnams.