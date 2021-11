"Affaire Sweet Beauty ou comment un complot d'Etat a failli se transformer en Printemps sénégalais et balayer le Régime en place..". C'est la parution du livre de Mr Amadou Sow, enseignant chercheur agrégé, membre du Mouvement des Cadres de Pastef qui revient sur tous les phénomènes et mal-être sociaux et politiques jusque là indépendants, qui ont pris au rebond le prétexte de l'affaire Sweet Beauty, pour opérer leur fusion et engager un élan révolutionnaire jusque là inconnu au Sénégal. Il s'en est fallu de peu, que le Régime de Macky Sall trepassât, emporté par une vague révolutionnaire de même vigueur que les Printemps arabes. Pour comprendre tous les mécanismes meta politiques, les ressorts culturels et religieux qui ont été mobilisés pour retrouver la paix sociale et sauver le Régime de Macky, lisez l'ouvrage de Mr Sow, car l'histoire pourrait se répéter...

Source : https://www.exclusif.net/Affaire-Sweet-Beauty-ou-c...