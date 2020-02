Affaire Sylvain Olivier: Le ministre des Sports Matar Bâ se rend à Dakar Sacré-Cœur Le ministre des Sports Matar Bâ, a annoncé qu’il va se rendre dans les prochaines heures au centre Dakar Sacré-Coeur, suite au scandale d’abus sexuel et de pédophilie, pour lequel le chargé de la Cellule de performance du centre, Sylvain Olivier, a été arrêté et écoué. Le ministre en charge des Sports, qui s’est prononcé sur la Rfm, a annoncé qu’il va discuter avec les responsables du centre sur le sujet, et notamment, sur les dispositions à prendre par rapport à un tel danger. Regrettant ces faits, M. Matar Bâ a déclaré que le sport doit rester dans un cadre exclusivement sportif. Sylvain Olivier est accusé d’abus sexuels sur 7 pensionnaires du centre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos