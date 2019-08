Affaire Tamsir Sané: comment les présumés meurtriers ont été arrêtés La gendarmerie a bien mûri son plan avant de mettre la main sur les présumés meurtriers du commandant Tamsir Sané. Identifiés et localisés, les pandores, en tenue de combat et lourdement armés, ont fait une descente musclée aux domiciles des suspects, très tôt le matin, vers 6 h, alors que les malfaiteurs étaient encore dans les bras de Morphée, selon "Les Echos". Ils ont été cueillis dans leur sommeil et maîtrisés. Une perquisition dans leurs domiciles respectifs, a permis de trouver un important arsenal d’armes, selon la même source.

