Affaire de l'accouchement: L'Ordre des médecins et l'hôpital Philippe Maguilen sommés de porter plainte contre... Un groupe de médecins demande à l’Ordre des médecins et à l’hôpital Philippe Maguilène Senghor de porter plainte et décide de protéger leur corps contre le lynchage.

« Nous exigeons une plainte de l’Ordre des médecins et de l’hôpital Philippe Maguilène Senghor vis-à-vis des personnes qui ont interprété cette video comme une négligence du corps médical et induit le public en erreur ! Nous allons déposer une pétition à l 'Ordre des médecins ", renseigne le document.



Sortie de quarantaine



" Trop c’est trop! Cette maternité vient juste de sortir de la quarantaine, car infestée par une parturiente qui refusait de dire son statut de covid-19 ! Maintenant elle doit subir le lynchage pour une fausse news.



Nous Disons Non! Désormais, toute page ou groupe qui accusera une structure hospitalière ou un personnel médical, devra répondre devant la loi, preuve à l’appui! Toute personne (patient ou accompagnant) qui se sentira lésée par ce personnel médical, n’a qu’à porter plainte pour être rétablie dans ses droits ", menace le groupe de médecins.



