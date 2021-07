Affaire de l'élève Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye: Les derniers éléments de l’enquête révélés

“Source A” révèle que la victime Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, élève en classe de 1ère au Lycée des Parcelles Assainies, Unité 13, a succombé à des blessures au niveau du cou et à la tête, d’après le certificat de genre de mort.



Contrairement aux deux élèves en classe de 1ère arrêtés, l’élève en classe de Seconde, A.S, a fait des aveux renversants sur procès-verbal. Selon lui, il a eu avec Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye un accrochage qui s’est soldé par une bagarre.



“ Au cours de notre corps-à-corps, il tentait de me soulever pour me terrasser. Mais je lui ai fait une prise (mbotte) et mon adversaire s’est écroulé sur un perron ’’, a avoué A.S devant les enquêteurs, pour justifier son acte.