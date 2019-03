Affaire de l’enseignant tué à Diourbel : cinq personnes dont 3 collègues de la victime arrêtées

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2019 à 08:16 | | 0 commentaire(s)|

Cinq personnes ont été interpellées et entendues sous le régime de la garde-à-vue dans le cadre de l’enquête sur la mort de l’enseignant Henri Ndiaye. Parmi elles, trois collègues de la victime. Selon « Libération » qui donne l’information, les mis en cause sont poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Il leur est reproché de n’avoir pas évacué la victime à temps, alors ce dernier se vidait de son sang.



Henry Ndiaye, enseignant à Fass Barigo est décédé dimanche (avant-hier), après avoir été poignardé par Henriette Diatta, élève en classe de Terminale, pour qui il servait de répétiteur (Cours à domicile) à ses heures perdues. Le drame s’est produit dans la cour d’un bar situé à l’intérieur de la concession de l’élève à Ngohé, localité du département de Diourbel.



Il a rendu l’âme quelques heures après son évacuation à l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel. La présumée meurtrière a été placée en garde-à-vue en attendant d’être déférée pour « homicide involontaire ».













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos