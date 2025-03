Affaire de la Range Rover : Wally Seck et Cie relaxés

L'affaire de la Range Rover, impliquant le chanteur Wally Seck, le footballeur Ibou Touré et Cie, a été vidée par la Cour d'Appel de Dakar. "Les Échos", qui relaie l'information, souffle que la juridiction a confirmé la décision rendue en première instance, lit-on dans "Seneweb".



Pour rappel, Wally Seck et Cie, poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux dans un document administratif et complicité de ces chefs, ont été sauvés par des vices de procédures. « Lorsque la partie civile, Lamarana Diallo, avait porté l'affaire en justice , rembobine le journal, le Tribunal correctionnel, qui l'avait jugée le 21 avril 2022, avait annulé toute la procédure », en se basant sur « les exceptions de nullité » relevées par la défense, notamment « la violation de l'article 5 du règlement de l'Uemoa », insistant sur le droit d'un prévenu à être assisté par son avocat, dès son interpellation, durant l'enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie ou devant le parquet.



Toutefois, Me Boubacar Dramé, l'avocat de la partie civile, n'a pas encore dit son dernier mot. Contacté par "Les Échos", la robe noire annonce qu'elle va se pourvoir en cassation.

