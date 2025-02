Affaire de la bagarre : Le CNG suspend Franc et Ama Baldé après leur conflit à la 2Stv

Le CNG a tranché dans l’affaire de la bagarre entre Ama Baldé et Franc, lors de la signature du contrat à la 2Stv. Convoqué vendredi dernier pour audition après leur combat du 16 février, Franc avait répondu à la convocation en compagnie de son manager. Ama Baldé était absent mais son manager Abdou Bakhoum y était. Ainsi, ce lundi, la Commission règlement et discipline du CNG a rendu son verdict sur cette affaire.



Le lutteur des Parcelles assainies François Emile Gomis dit Franc a écopé d’une suspension de trois mois dont un mois ferme, alors que le fils de Falaye Baldé est suspendu jusqu’à comparution, avec confiscation de son reliquat.











