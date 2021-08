Affaire de la crèche la cigogne bleue: les horribles révélations de l'enquête

La Directrice et la nourrice de la crèche ’’La cigogne bleue » ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt. L’enquête héritée par la Sûreté urbaine (SU) pour élucider la mort du nourrisson Serigne Béthio Dia, les enfonce.



Auditionnée, la Directrice de la crèche, Ndeye Y. Sène avouera que son établissement ne dispose pas d’autorisation mais précise que l’école est assurée. Sur les circonstances de la mort du bébé relèvera, tout d’abord, que le défunt a été à la crèche le 20 novembre 2020.



À l’en croire, la maman du nourrisson lui a, par la suite, transmis une feuille sur laquelle elle avait signalé que son bébé était allergique aux protéines du lait de vache, au lait de fromage et les céréales contenant du lait. D’ailleurs, soucieuse de la santé de son enfant, la maman assurait qu’elle se chargeait personnellement de livrer à la crèche, le lait de soja et des céréales qu’elle achetait chez un nutritionniste. En dehors de cette allergie, son fils était bien portant.



La nourrice, Mama Ndiaye Cissé, également interpellée par les limiers, avouera que le jour des faits, aux environs de 12 heures, servi le repas (le ragoût de niébé avec de la viande) au bébé. Curieusement, assure-t-elle, dix minutes après lui avoir donné à manger, celui-ci a vomi avant de plonger dans un sommeil profond. Elle indique avoir pris les devants en faisant appel aux secours, pour l’évacuer au Samu municipal. Quelques minutes après avoir été admis aux urgences, le nourrisson a rendu l’âme.



Mais, pendant l’enquête, une reconstitution des faits a permis de constater que « la nourrice et le secouriste qui a évacué le bébé n’avaient pas les qualifications professionnelles requises.



Par ailleurs, une analyse confirmée par la Directrice de l’hôpital Albert Royer est d’avis que la mort du nourrisson pourrait être causé par une mauvaise technique d’alimentation, une alimentation en position de ’’décubitus dorsal’’ (coucher sur le dos) », rapporte L’Obs.

Avec L'Observateur et le soleil.sn



