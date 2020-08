Affaire de la dame ligotée et agressée à Sacré-Cœur - Nouvelles auditions de... Le dossier qui devait passer en procès au Tribunal correctionnel, jeudi dernier 06 août, a effectivement été renvoyé à nouveau, en raison de nouvelles auditions de témoins au programme.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 08:29 | | 0 commentaire(s)|

Ils seront tous entendus: du responsable de la boutique, au propriétaire de la maison où se sont déroulé les faits, en passant par cette voix féminine en "off" dans la vidéo.



La "non-assistance à personne en danger" étant une faute pénale, informe Mame Mactar Guèye de Jamra



Pour rappel, les auteurs de cette agression, qui avait beaucoup ému l’opinion, sont poursuivis pour les délits de collecte et diffusion de données à caractère personnel, d’attentat à la pudeur, et d’atteinte à la dignité humaine.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos