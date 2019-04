Affaire de la fraude au Bac : le parquet s’oppose à la libération du proviseur du lycée de Kahone

Condamné en première instance à 5 ans de prison ferme en plus d’une amende de 500.000 Fcfa, l’ancien proviseur du lycée de Kahone, cerveau présumé de l’affaire de la fraude au baccalauréat, a interjeté appel. Il a été rejugé hier devant la Cour d’appel de Dakar. Son avocat a plaidé la réduction de sa peine et sa mise en liberté provisoire. Pour Me Bamba Cissé, son client a toutes les garanties de représentation pour bénéficier d’une liberté provisoire.



Dans son réquisitoire, le parquet général s’est opposé catégoriquement à ces demandes. Selon le procureur général dont les propos sont rapportés par L’As, les faits reprochés à Mamadou Djibril Dia ne souffrent d’aucune contestation.



Le juge de la cour d’Appel va se prononcer sur la demande de mise en liberté provisoire le 6 mai prochain.

