Affaire de la garde rapprochée de Sonko : Guy Marius Sagna en soutien total aux 5, demande de libérer les otages politiques !

Depuis 18 mois que des membres du FRAPP et moi avons été agressés par des nervis du président Macky Sall à Nianing le dossier ne bouge et pourtant nous avons déposé à la gendarmerie des certificats médicaux.



Par sa posture, la justice sénégalaise - heureux de voir qu'il y a encore des juges indépendants - me donne les messages suivants :



1- GMS comme tu t'opposes à la politique anti-nationale, anti-démocratique et anti-populaire de Macky Sall, aucune suite ne sera donnée à ta plainte déposée à la gendarmerie après ton agression à Nianing



2- la prochaine fois GMS, il faut souhaiter d'être agressé à Tchicky car peut-être que les seules plaintes qui sont traitées au Sénégal sont celles des agressions ayant eu lieu à Tchicky



C'est un secret de Polichinelle que la mise sous mandat de dépôt des 5 membres de la garde rapprochée de Ousmane Sonko est le résultat d'une justice manipulée dont le but est d'empêcher la poursuite du Nemmeeku Tour ou de pouvoir attenter à l'intégrité physique du candidat Ousmane Sonko.



Il faut aller vers la 4e République qui soit souveraine, démocratique, populaire et panafricaine. Une 4e République pour une justice rendue effectivement au nom du peuple sénégalais.



Soutien total aux 5 !

Libérez les otages politiques !



GMS,