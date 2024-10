Affaire des 30 millions : Dieguy Diop dans une tourmente croissante Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Diéguy Diop/ Saliou Ndong Ce vendredi matin, la Division des investigations criminelles (DIC) a déféré l’ancienne directrice de la Promotion de l’économie sociale et solidaire, Diéguy Diop, ainsi que le directeur de l’Administration générale et de l’équipement (DAGE) et trois fournisseurs, pour des soupçons d’escroquerie portant sur des deniers publics. Les cinq personnes concernées se trouvent actuellement dans les locaux du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Membre de l’Alliance pour la République (APR), Diéguy Diop risque de passer les élections législatives derrière les barreaux si aucune solution favorable n’est rapidement trouvée. Convoquée à la DIC hier, l’ex-directrice n’a pas pu regagner son domicile, les enquêteurs ayant décidé de la placer en garde à vue pour détournement de fonds publics s’élevant à 30 millions de francs CFA. D’après le journal Les Échos, Diéguy Diop a contesté certaines des accusations lors de son interrogatoire, affirmant ne pas avoir enfreint la loi. Néanmoins, l’un de ses fournisseurs a déclaré lui avoir transféré plusieurs montants via Orange Money, allant de 100 000 à 400 000 francs CFA. Les enquêteurs l’ont également questionnée sur des aides reçues de ces mêmes fournisseurs pour offrir des cadeaux lors de la cérémonie annuelle du bébé de l’année. Diéguy Diop a nié toute malversation, soulignant que cela n’avait aucun rapport avec ses fonctions officielles. Concernant sa gestion, elle a précisé qu’elle ne disposait que d’un budget de fonctionnement destiné à l’achat de fournitures et à répondre à certaines demandes internes. Malgré ses explications, les autorités judiciaires semblent peu convaincues, ce qui a conduit à son placement en garde à vue. Elle n’est pas la seule impliquée dans cette affaire, le DAGE et les trois fournisseurs ayant également été placés en garde à vue pour complicité et devraient être présentés au procureur aujourd’hui. L’affaire est en cours et il sera intéressant de suivre son évolution dans les jours à venir.



