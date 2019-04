Affaire des 94 milliards: le parquet toujours muet, l’Assemblée nationale en action

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

Contrairement aux affaires Khalifa Sall et Karim Wade, le parquet de Dakar, dans l’affaire des 94 milliards mettant en cause le Directeur des Domaines, s’emmure dans le silence. Et c’est l’Assemblée nationale qui entre en jeu, à travers une commission d’enquête dont le bureau sera mis en place aujourd’hui.



D’après la procédure en vigueur, il faut signaler qu’après cette étape décisive, le bureau ainsi mis en place va se charger de proposer un calendrier d’auditions. Que les personnes impliquées se tiennent donc prêtes.











Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos