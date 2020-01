Affaire des faux billets : Bougazelli recrute un ténor du barreau L’ex député Seydina Fall, alias Bougazelli renforce sa défense. Il s’est attaché les services de Me Ciré Clédor Ly, selon plusieurs médias, pour le défendre dans l’affaire de contrefaçon, fabrication de signes monétaires ayant cours légal, blanchiment de capitaux et tentative de corruption, pour laquelle il est emprisonné à Reubeus. Avocat de Khalifa Sall, Karim Wade, entres autres, Me Ciré Clédor est spécialiste des questions pénales, ténor du barreau. Reste à savoir s’il parviendra à tirer Bouzaelli de cette affaire qui a marqué l’année écoulée.

