Affaire des faux médicaments de Touba: Bara Sylla et Amadou Woury Diallo condamnés

le Mardi 4 Décembre 2018

Le verdict est tombé ce mardi dans l’affaire dite des faux médicaments saisis à Touba Belel. Bara Sylla et Amadou Woury Diallo, les deux présumés contrebandiers, ont écopé respectivement de 7 ans et 5 ans de prison ferme, assortis d’une amende de deux millions F Cfa au Trésor public.



En sus de cette condamnation, ils doivent payer des dommages et intérêts aux parties civiles dont l’Ordre des pharmaciens du Sénégal. L’avocat de la défense, Me Khassimou Touré de la défense, a annoncé leur intention de faire appel, selon la RFM. A signaler que le parquet avait requis 7 ans de prison ferme pour les deux prévenus.

