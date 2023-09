Affaire des faux passeports diplomatiques: Les deux députés face au juge ce lundi

Les députés Mamadou Sall, Boubacar Biaye et le commerçant El Hadji Diadji Condé feront à nouveau face devant le juge d’appel ce lundi 18 septembre 2023, informe le journal Les Échos. Ils sont accusés d’associations de malfaiteurs, d’escroquerie, d’abus de confiance, de blanchiment de capitaux et de faux et usages de faux dans les documents administratifs […]

Les députés Mamadou Sall, Boubacar Biaye et le commerçant El Hadji Diadji Condé feront à nouveau face devant le juge d’appel ce lundi 18 septembre 2023, informe le journal Les Échos. Ils sont accusés d’associations de malfaiteurs, d’escroquerie, d’abus de confiance, de blanchiment de capitaux et de faux et usages de faux dans les documents administratifs et écritures authentiques.

Ils sont impliqués dans une affaire de faux passeports diplomatiques.

Source : https://lesoleil.sn/affaire-des-faux-passeports-di...