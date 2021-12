Affaire des garde-côtes bissau-guinéens: Les 12 pêcheurs sénégalais kidnappeurs, arrêtés au quai de pêche de Joal

Deux pirogues sénégalaises ont été arraisonnées dans la soirée, dimanche dernier, par des garde-côtes bissau-guinéen. D’après la Rfm, ces derniers ont récupéré les capitaines des pirogues pour les emmener dans leur navette et quatre d’entre eux, ont pris place dans les différentes pirogues.



Ainsi, il était prévu que les deux pirogues suivent la navette jusqu’en terre bissau-guinéenne. Mais, les pêcheurs sénégalais, en nombre supérieur, ont détourné les pirogues, avant de ramener les quatre garde-côtes au quai de pêche de Joal.



Les 12 pêcheurs originaires de Saint-Louis, de Kayar et de Joal, ont été finalement arrêtés par la gendarmerie au débarcadère. Les quatre militaires, quant à eux, sont actuellement dans un hôtel de la place. Et, les autorités sénégalaises s’activent pour leur rapatriement.



Les propriétaires des pirogues qui sont des Saint-Louisiens, ont été également informés de la situation. Seulement, les deux capitaines de pirogue sont toujours entre les mains de la marine bissau-guinéenne.



La gendarmerie a ouvert une enquête.