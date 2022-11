Affaire des militaires disparus : Le triste message du député Bacary Diédhiou

Face au ministre de l’Intérieur, Bacary Diédhiou lui a rappelé sa «lourde responsabilité» de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens.



A l’en croire, la disparition tragique de Fulbert Sambou et Didier Badji a plongé tout le Sénégal entier, notamment les habitants de la commune de Kafountine, dans l’émoi, la tristesse, la consternation. « Les populations pleurent Fulbert Sambou et Didier Badji. Ce sont deux fonctionnaires à des niveaux stratégiques, qui sont portés disparus. Pour Fulbert Sambou, son corps a été retrouvé. Pour Didier Badji, nous sommes sans information jusqu’ici. Les populations craignent que son corps soit retrouvé comme celui de Fulbert », a déclaré le député dans un message empreint d’émotion, relate "L'As".



Et d’ajouter : « Tel que dit en Casamance, les gens ont peur que cela soit une discrimination, une stigmatisation et un ciblage de certains agents. Pourquoi, il n’y a même pas de communiqué sur cette affaire de la Gendarmerie, alors que c’est un élément du Gign qui est concerné. Pour Fulbert, les informations reçues font montre d’une mort par noyade. Personne n’y croit. Dire qu’un insulaire mort par noyade, c’est insulter l’intelligence des gens ».