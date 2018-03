Affaire domaine maritime Cayar/Cheikh Guèye revient à la charge et rectifie le Maire. Regardez Rédigé par leral.net le Mardi 6 Mars 2018 à 10:48 commentaire(s)| L’affaire du présumé bradage du domaine maritime de Cayar continue d’alimenter la polémique avec à la clé des convocations à la gendarmerie. Interpellé sur la question par thies24.com, le premier adjoint au Maire de Cayar avait enfoncé le promoteur Cheikh Guèye affirmant qu’il ne détenait aucun papier pouvant justifier la propriété du site. Thies24.com est aussi allé à la rencontre de ce dernier et dans cet entretien, il revient à la charge et rectifie l’adjoint au Maire Alioune Ndoye, avant de menacer d’ester en justice. Regardez



