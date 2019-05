Affaire du gang d'homosexuels à Guédiawaye: le cerveau épinglé

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l’affaire des cinq (5) présumés homosexuels dont un marabout à Guédiawaye.



Le présumé cerveau du gang a été arrêté, rapporte le quotidien Les Echos. Le mis en cause s’est rendu lui-même au Commissariat central de police de la ville de Guédiawaye, pour déposer une plainte contre le tailleur pour dénonciation calomnieuse contre sa personne.

Mais mal lui en a pris. Il a été identifié comme étant le présumé cerveau, interpellé puis déféré au parquet.



Tout comme ses acolytes arrêtés, il est accusé d’association de malfaiteurs, d’extorsion de fonds, chantage et viols répétés sur un adolescent-couturier.



Pour rappel, ces derniers après avoir envoûté un tailleur de 16 ans, l’avaient transformé en gay. Pis, quand l’envie les en démangeait, ils le violaient à tour de rôle, le filmaient et lui réclamaient de l’argent au risque de publier les images sur le net.



Deux membres du gang sont toujours en liberté.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos