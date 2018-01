Affaire du lait contaminé : Le Sénégal retire de son marché tous les produits Lactalis incriminés Dans l’affaire des produits contaminés du groupe Lactalis, le Sénégal a pris des mesures. Il s’agit du retrait immédiat de la gamme incriminée et d son analyse, a informé Issa Wade, chef de la Division de la consommation et de la sécurité des consommateurs à la direction du commerce intérieur.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2018 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

«En premier lieu, il y a le rappel de tous les produits Lactalis incriminés et destinés à la consommation, surtout la consommation infantile car ce sont essentiellement des laits infantiles et des céréales infantils. Dans ce sens on a eu à faire des retraits auprès des principaux importateurs qui occupent près de 95% du marché. Au total, on a eu à faire un retrait de 1614 cartons représentant 9848 boîtes d’une valeur de 52 millions de francs Cfa. La seconde décision, c’est l’analyse de tous ces produits. Pour cela, 4 laboratoires ont été choisis pour faire le travail. Les analyses sont actuellement en cours et nous sommes dans l’attente des résultats », a dit samedi, sur Rfm, M. Issa Wade.

Leral.net



