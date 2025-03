Affaire judiciaire Serigne Mansour Ndao-Almamy Ibrahima Sory Sow : Une transaction qui vire au litige

Un différend judiciaire oppose présentement Serigne Mansour Ndao à Almamy Ibrahima Sorry Sow, à la suite d'une transaction portant sur la vente d'un véhicule de luxe. Ce conflit met en lumière des manquements contractuels et des entraves à la justice.





Origine du litige



Le 3 février 2024, Monsieur Serigne Mansour Ndao a vendu une voiture de luxe de marque Bentley, modèle Flying Spur, à Monsieur Almamy Ibrahima Sory Sow. Ce dernier s’était engagé à régler le reliquat de 130 000 000 FCfa, la semaine suivante. Toutefois, une fois la date échue, il n’a pas respecté son engagement de paiement et a refusé de restituer le véhicule malgré les relances du vendeur.



Saisine du Procureur et enquête en cours



Face à cette situation, Monsieur Ndao a déposé plainte auprès du Procureur, qui a saisi la Sûreté Urbaine afin de mener une enquête approfondie. L’objectif de cette procédure était non seulement d’établir les responsabilités, mais aussi d’immobiliser le véhicule en attendant le règlement du litige.



Cependant, Almamy Ibrahima Sory Sow a refusé d’obtempérer à la demande du Procureur d’immobiliser le véhicule. Il a prétexté que la Subdivision des Douanes de Dakar Extérieur avait saisi la voiture et lui en avait confié la garde. Or, aucune pièce justificative n’a été fournie pour étayer cette affirmation.



Vérifications et incohérences



Les enquêteurs ont procédé à des vérifications auprès de la Subdivision des Douanes. Il s’est avéré que le véhicule n’avait jamais été saisi par leurs services. Toutefois, les douaniers ont indiqué que la voiture avait été ciblée pour une vérification de régularité, qui n’a pas pu être effectuée en raison de l’indisponibilité de Monsieur Almamy Sow.



Tentative de règlement à l’amiable



Après plusieurs détours judiciaires et deux procès devant le tribunal, Monsieur Almamy Ibrahima Sory Sow a pris l’initiative de contacter son avocat ,pour proposer une négociation à l’amiable. Un accord semblait avoir été trouvé : il s’engageait à restituer la voiture en contrepartie du versement de 50 000 000 de Francs Cfa.



Néanmoins, fidèle à ses antécédents, Monsieur Sow n’a pas respecté cet engagement non plus, prolongeant ainsi le litige et renforçant la nécessité d’une décision judiciaire définitive.



Perspectives judiciaires



Dans cette affaire où les faits semblent accablants, la justice devra trancher afin de rétablir les droits de chaque partie. Entre manquements contractuels et refus d’exécution des décisions judiciaires, ce dossier met en exergue les difficultés liées aux litiges commerciaux et à l’application de la loi dans certaines transactions de biens de valeur.



L’affaire reste en cours et il appartient aux autorités judiciaires de veiller à son dénouement équitable.



