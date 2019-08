Affaire pharmacie Patte d’Oie: Le Dr. Cheikhouna Gaye aurait présenté ses excuses au commissaire Sangaré Le Dr. Cheikhouna Gaye de la pharmacie Fadilou Mbacké a servi une autre version aux enquêteurs en charge du dossier, hier, lors de son audition. Et selon "Enquête", le pharmacien aurait présenté ses excuses au commissaire Bara Sangaré, reconnaissant l’avoir empoigné quand ce dernier l’a traité «d’impoli».

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2019 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

« Je l’ai empoigné. Des gens qui étaient sur place, sont venus nous séparer. Il est sorti à nouveau de la pharmacie en silence. Quelques minutes après, il y a eu du renfort avec des éléments en civil qui sont venus m’interpeller. Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je l’ai empoigné, je présente mes excuses », aurait-il avoué.



Toujours selon le journal, le pharmacien aurait déclaré aux enquêteurs « qu’il reconnait avoir tort sur toute la ligne et refusé de vendre un médicament sans ordonnance au commissaire Sangaré ». Il ajoute que « le commissaire est revenu, tenant en main son téléphone pour lui montrer la photo de l’ordonnance ».



Dans la vidéo publiée après les faits, il déclarait que le commissaire ne lui a pas présenté une ordonnance, même en photo.

