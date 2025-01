Affaires financières suspectes : Tahirou Sarr au centre d’un réseau de transactions controversées Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2025 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Tahirou Sarr/ Saliou Ndong L’homme d’affaires sénégalais Tahirou Sarr, dont la culpabilité n’a pas encore été établie, est au centre du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui a incité le parquet financier à ouvrir une enquête judiciaire pour blanchiment de capitaux, rapporte le journal L’Observateur. Ce dernier révèle que Sarr est impliqué dans plusieurs virements suspects. L’affaire, liée à des « mécanismes de blanchiment de capitaux, incluant la création de sociétés écrans utilisées pour des transactions douteuses, dont le montant cumulé dépasse les 125 milliards de FCFA, implique notamment Farba Ngom et Tahirou Sarr », précise le quotidien du groupe Futurs Médias. Il ajoute que « la 9e Déclaration d’opération suspecte (DOS), incluse dans le rapport de la Centif, permet de définir le rôle présumé de Tahirou Sarr dans cette affaire, portant sur un montant provisoirement estimé à 125 milliards de FCFA. » La Déclaration d’opération suspecte (DOS), datée du 6 décembre 2022 et transmise par la Cbao, révèle des mouvements de fonds en faveur de Tahirou Sarr via sa société Mega Business. En juin 2022, un virement du Trésor de 4 milliards de FCFA a circulé à travers plusieurs comptes, servant à d’autres transactions, dont 1 milliard pour la Holding Sofico, appartenant à Sarr, le même montant pour la SCI Diamalaye, et 2,2 milliards pour les entités Mes Kantissa, Sarr, Sylva et Gomis.



