Affaires judiciaires : Le CORED exhorte les médias à plus de rigueur et d?éthique

Plusieurs dossiers judiciaires retiennent l’attention de l’opinion cette semaine et cela risque de se poursuivre les jours à venir. Dans ce contexte, le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) appelle les professionnels de la presse à faire preuve de discernement, de rigueur et de prudence dans le traitement de ces affaires.



Dans un communiqué publié ce mercredi, Mamadou Thior et Cie rappellent « que la responsabilité des journalistes est plus grande en période de forte tension médiatique ».



Ils ont insisté sur la nécessité d’informer le public « dans le respect des principes fondamentaux du journalisme, notamment la vérification des faits, la protection de la vie privée, et la préservation de la présomption d’innocence ». «Il est impératif de garantir une information plurielle et de qualité, tout en respectant les droits des personnes et les institutions de la République », souligne le Conseil.



Dans la même dynamique, le CORED attire particulièrement l’attention des médias sur l’usage des images d’illustration.



Il recommande aux rédactions « de s’assurer de l’identité exacte des personnes avant toute publication, afin d’éviter les erreurs d’identification pouvant porter préjudice à des citoyens n’ayant aucun lien avec les faits rapportés ».



Mieux, il met en garde contre les termes susceptibles de stigmatiser ou de porter atteinte à la réputation de personnes simplement mises en cause ou convoquées par la justice. Et de citer l’article 13 du Code de la presse sénégalais, qui stipule que « le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas publier des informations, des documents, des images et des sons dont l’origine n’est pas connue d’eux ».



