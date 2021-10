Affrontement sanglant à Ziguinchor : La version de Doudou Ka...

Dans un communiqué envoyé exclusif.net le Pôle Communication de la Coalition Doggu, que dirige Doudou KA a donné sa version des faits suite aux Affrontements sanglante notés ce lundi apres midi entre ses partisans et ceux d'Ousmane Sonko





"Monsieur Ousmane SONKO et ses affidés ont envoyé comme à leur habitude, leurs nervis lourdement armés venus attaquer le domicile de Doudou KA à Boucotte à Ziguinchor en prétendant organiser un e rencontre politique en face de la maison du Président Doudou KALes leaders de la Coalition " Doggu pour le Grand Sénégal' tiennent pour responsable de cet énième acte odieux acte de banditisme M. Ousmane SONKO et ses partisans, qui, à travers ces pratiques rétrogrades obeissent à une logique de victimisation, de provocation et de mensonges. Peine perdue, car les Ziguinchorois ont compris leur jeu puéril et ont déjà choisi leur camp: celui du Progrès incarné par Doudou KA. A tous ces victimes de cette sauvagerie organisée, la coalition Doggu pour ke Grand Sénégal témoigne ses regrets et ses sentiments de compassion."





Source : https://www.exclusif.net/Affrontement-sanglant-a-Z...