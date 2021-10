Affrontements à Ziguinchor: La Coalition "Doggu pour le Grand Sénégal" se décharge sur Ousmane Sonko La Coalition Doggu pour le Grand Sénégal porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Monsieur Ousmane SONKO et ses affidés ont envoyé comme à leur habitude, leurs nervis lourdement armés venus attaquer le domicile de Doudou KA à Boucotte à Ziguinchor en prétendant organiser une rencontre politique en face de la maison du Président Doudou KA, renseigne le communiqué parvenu à Leral.

"Les leaders de la Coalition " Doggu pour le Grand Sénégal' tiennent pour responsable de cet énième acte odieux acte de banditisme M. Ousmane SONKO et ses partisans, qui, à travers ces pratiques rétrogrades obéissent à une logique de victimisation, de provocation et de mensonges.



Peine perdue, car les Ziguinchorois ont compris leur jeu puéril et ont déjà choisi leur camp: celui du Progrès incarné par Doudou KA", poursuit le document.



Lequel conclut avec le Pôle communication: "A toutes ces victimes de cette sauvagerie organisée, la coalition Doggu pour ke Grand Sénégal témoigne ses regrets et ses sentiments de compassion".

