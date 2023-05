Affrontements entre pêcheurs de Cayar et de Mboro: Le tribunal de Thiès rend son verdict

Le juge du tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu son verdict dans l’affaire des 33 pêcheurs de Cayar et Mboro arrêtés, suite aux affrontements qui ont opposés les deux camps.



A l’issue du procès, 16 pêcheurs ont été condamnés à une peine de 2 mois ferme alors que 2 autres ont écopé de 3 mois ferme. Les autres prévenus ont été relaxés par le tribunal.



A retenir, ces pêcheurs étaient poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée, destruction de biens appartenant à autrui, coups et blessures volontaires.