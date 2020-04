Affrontements entre pêcheurs de Yarakh et de Guet-Ndar, hier: Bilan, deux blessés et deux pirogues brûlées

Deux blessés et deux pirogues brûlées ! C’est le bilan des affrontements qui ont eu lieu mardi dans la matinée, entre pêcheurs de Guet-Ndar (Saint-Louis), dans le sud du Sénégal et ceux de Yarakh (Dakar).



Ces derniers exigent que chaque pêcheur reste dans sa zone de pêche, ce pour le respect des mesures édictées par le ministère de l’Intérieur en cette période où la pandémie du coronavirus gagne de plus en plus de terrain.



Le sous-préfet Grand Dakar, Mamadou Mbacké Fall, revient sur les faits : « Il y a eu de violents affrontements entre les pêcheurs de Yarakh et de Guet-Ndar. Des pirogues ont été brûlées, des filets coupés et des blessés ont été enregistrés dans les deux camps ».

