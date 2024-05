Afif Ben Yedder fondateur d’IC Publications lauréat du prix AMLS Lifetime Achievement Award

« Nous devons nous efforcer d’obtenir le meilleur et ne pas être freinés par la tyrannie des faibles attentes. L’Afrique est riche et pleine de ressources et nous devons lutter contre les forces internes et externes qui entravent le progrès. ».



L’ensemble des publications qui ont vu le jour ont innové dans le monde de l’édition et, au fil des décennies, ont servi de modèle à une multitude d’autres titres et médias centrés sur l’Afrique.



« Nous voulions produire des publications internationales de très grande qualité en français et en anglais, en choisissant l’exemple des meilleurs magazines au monde, pour raconter l’histoire de l’Afrique du point de vue de l’Afrique », se souvient-il.



En 1974, rappelle-t-on, Afif Ben Yedder s’est lancé sur le marché anglophone en créant Ic Publications, un groupe de presse international basé à Londres et à Paris. Ses titres phares, New African, African Business et plus tard African Banker, ont placé la barre très haut en matière de qualité journalistique. « Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur un grand nombre de journalistes et de rédacteurs en chef exceptionnels », relate-t-il.

Afif Ben Yedder est né et a grandi à Tunis, la capitale de la Tunisie. Il a fréquenté ce qui était reconnu comme la meilleure école du pays, le Collège Sadiki, où un environnement bilingue (arabe et français) s’est développé.



Après avoir obtenu son baccalauréat, il s’est rendu à Paris pour étudier à Hec, la célèbre école de commerce française. Plus tard, en 1969, il a complété ses ambitions académiques en participant au Program for Management Development de la Harvard Business School.

Alors qu’il étudiait à Hec Paris, il était déjà engagé dans le panafricanisme et, après avoir obtenu son diplôme en 1963, il a ouvert les bureaux parisiens du magazine pionnier Jeune Afrique, fondé par



Au fil des décennies, le groupe a diversifié ses activités. Il dispose d’un département événementiel et d’un service de relations avec les médias. Il conseille également les institutions africaines et internationales sur les questions de communication stratégique en Afrique. IC Events organise des conférences, des ateliers et des cérémonies panafricaines, dont les prestigieux Trophées African Banker.



Le contenu éditorial et l’orientation du groupe ont toujours été axés sur l’évolution du continent dans tous les domaines, en recherchant activement et en défendant le meilleur tout en ne ménageant pas ses efforts lorsqu’une critique constructive s’impose.

« Nous nous efforçons également de fournir aux Africains une plateforme leur permettant d’exprimer leurs opinions et d’élaborer un programme africain. Nous avons également entrepris d’amplifier la voix d’un continent souvent marginalisé, ainsi que de mettre en valeur et de célébrer la diversité et les cultures vibrantes du continent africain », explique-t-il.

Ismaïla BA, Envoyé spécial à Nairobi

Béchir Ben Yahmed . Il en est le directeur général jusqu'en 1971, date à laquelle il s'installe à Londres pour lancer Africa magazine, une publication sœur de Jeune Afrique en anglais.





Source : Le 9 mai, le fondateur, éditeur et rédacteur en chef d'IC Publications, Afif Ben Yedder, a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Selon un communiqué de presse, c'était lors du Sommet panafricain des leaders des médias à Nairobi.

