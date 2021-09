Afrique-France : ce qui va se jouer au sommet de Montpellier

L’événement, qui devait se tenir du 8 au 10 juillet, se déroulera finalement le 8 octobre autour d’Emmanuel Macron et d’Achille Mbembe. Jeune Afrique en dévoile le programme.



Environ 3 000 participants « non-institutionnels » sont attendus au sommet Afrique-France qui se tiendra le 8 octobre, à la Sud de France Arena, près de Montpellier. Parmi eux, de jeunes entrepreneurs, chercheurs, acteurs du monde culturel ou encore sportifs venus de tout le continent ou issus des différentes diasporas africaines de France.



Dans la matinée se tiendront des conférences sur cinq grands thèmes : l’industrie artistique et culturelle ; l’entreprenariat, l’économie et les nouvelles technologies ; le sport ; l’engagement citoyen ; et l’enseignement supérieur et l’innovation. Chacune rassemblera entre 150 et 300 participants. Puis, dans l’après-midi, l’écrivain camerounais Achille Mbembe, qui a aidé l’Élysée à préparer ce sommet inédit, fera la synthèse des débats préparatoires qui se sont tenus un peu partout sur le continent et en France ces derniers mois. Il devrait notamment en tirer quelques pistes de réflexion sur la refondation des relations entre l’ancienne puissance coloniale et les pays africains – l’objectif affiché des organisateurs. (Jeune Afrique)







Source : https://www.impact.sn/Afrique-France-ce-qui-va-se-...