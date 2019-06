Afrique : Plus de 91 millions de personnes tombent malades du fait d'aliments impropres à la consommation Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2019 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Sécurité des Aliments au Sénégal ce 7 juin 2019, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) a publié des chiffres alarmants sur les effets néfastes des produits impropres à la consommation sur la santé des populations.

Les estimations en 2015 de l'Organisation Mondiale de la Santé au niveau mondial révèlent "qu' une personne sur 10 tombe malade chaque année, à cause des maladies d'origine alimentaire entrainant 420 mille décès par an, dont un tiers au niveau de la petite enfance. Dans la région africaine plus 91 millions de personnes tombent malades du fait d'aliments impropres à la consommation".



Dès lors souligne la représentante de la FAO, améliorer la sécurité sanitaire des aliments contribue favorablement à la baisse des dépenses publiques pour la santé, au développent du commerce à l'emploi et à la lutte contre la pauvreté.



"La FAO supervise ainsi tous les aspects de la chaine alimentaire offrant une vision à 360 degré sur la sécurité sanitaire des aliments. Un partenariat de longue date avec l'OMS. Pour réussir toutes ses missions définies et vu l'importance de la sensibilisation des acteurs de la filière alimentaire, la conférence de la FAO a adopté le7 juillet 2017 la résolution 11-2017 pour porter le plaidoyer pour une journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments"

