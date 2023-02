Afrique de l’Ouest : Le Maroc aidera 3 pays à réaliser une évaluation de leurs ressources halieutiques Rédigé par leral.net le Samedi 4 Février 2023 à 11:30 | | 0 commentaire(s)| Le Maroc a signé trois mémorandums d’entente dans le domaine de la pêche, avec le Bénin, le Libéria et la Côte d’Ivoire, en marge de la seconde édition de la Conférence de Haut niveau de l’Initiative de la Ceinture Bleue (Blue Belt Initiative), qui s’est tenue le 31 janvier à Agadir.

Dans le cadre de ces nouveaux partenariats, le Royaume chérifien mettra à disposition, son nouveau navire océanographique de recherche halieutique « Al Hassan Al Marrakchi » et les équipes scientifiques de l’Institut national de recherche halieutique (INRH), pour mener une prospection en vue d’évaluer les stocks halieutiques dans les Zones économiques exclusives (ZEE) de ces trois pays.



Au Bénin et au Libéria, cette activité de recherche sera financée avec l’appui de la Conférence ministérielle sur la Coopération halieutique entre les États africains riverains de l’Océan Atlantique (COMHAFAT), tandis qu'au niveau de la Côte d’Ivoire, les coûts seront supportés directement par l’Exécutif.



Globalement, l’initiative devrait contribuer à terme, à l’élaboration de stratégies pour la conservation et la gestion durable des ressources halieutiques dans ces pays.













Ecofin



Accueil Envoyer à un ami Partager