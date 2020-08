Afrique du Sud - Deux officiers de police arrêtés pour le meurtre d'un jeune de 16 ans

La famille de Nathaniel Julius, un adolescent atteint du syndrome de Down, a déclaré qu'il était sorti acheter des biscuits lorsqu'il a été abattu dans la banlieue d'Eldorado Park à Johannesburg.



Les officiers seront accusés de meurtre et "peut-être d'obstacle à la justice", a déclaré l'instance de régulation de la police en Afrique du Sud.



La famille a déclaré que Julius avait été abattu après avoir omis de répondre aux questions des officiers.



Cependant, ont-ils ajouté, c'était à cause de son handicap.